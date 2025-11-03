NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

NXP Semiconductors im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 210,58 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 210,58 USD. Bei 212,78 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 211,07 USD. Zuletzt wechselten 58.100 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Bei 255,40 USD markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 21,28 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,09 USD am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 29,68 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,16 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 27.10.2025. Das EPS wurde auf 2,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat NXP Semiconductors 3,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NXP Semiconductors am 09.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,76 USD je Aktie belaufen.

