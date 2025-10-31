NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 209,37 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 209,37 USD. Kurzfristig markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 209,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 206,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.897 NXP Semiconductors-Aktien.

Bei 255,40 USD erreichte der Titel am 21.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 18,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,09 USD am 09.04.2025. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 41,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,16 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.10.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 02.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass NXP Semiconductors im Jahr 2025 11,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

