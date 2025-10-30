NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf NXP Semiconductors-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 206,82 USD.

Das Papier von NXP Semiconductors legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 206,82 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 208,11 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 204,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 216.462 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 255,40 USD erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NXP Semiconductors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,16 USD ausgeschüttet werden.

NXP Semiconductors ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,17 Mrd. USD – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 09.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können NXP Semiconductors-Anleger Experten zufolge am 02.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass NXP Semiconductors im Jahr 2025 11,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

