Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
Kursverlauf

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit Verlusten

29.10.25 16:08 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 207,89 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 207,89 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 207,41 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 243.453 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Abschläge von 28,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,17 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2024.

Am 27.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD umgesetzt.

NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 09.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 02.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 11,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

