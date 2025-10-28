NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf NXP Semiconductors-Kurs

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 214,49 USD ab.

Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 214,49 USD abwärts. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 208,89 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 216,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 258.834 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 16,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 148,09 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NXP Semiconductors am 21.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NXP Semiconductors am 09.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors im Jahr 2028 23,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

