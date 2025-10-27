NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag behauptet
Die Aktie von NXP Semiconductors zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der NXP Semiconductors-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 219,34 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 219,34 USD. Bei 221,74 USD erreichte die NXP Semiconductors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte NXP Semiconductors-Aktie bei 219,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 252.219 Stück.
Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 14,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 48,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,23 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 11,77 USD in den Büchern stehen haben wird.
KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
