Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag ohne große Veränderung

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die NXP Semiconductors-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 220,79 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 220,79 USD an der Tafel. Die NXP Semiconductors-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,96 USD an. Die Abwärtsbewegung der NXP Semiconductors-Aktie ging bis auf 220,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.687 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,52 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,09 USD ab. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 32,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,23 USD belaufen.

Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,43 Prozent zurück. Hier wurden 2,93 Mrd. USD gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 02.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

