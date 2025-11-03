Chip-Krise: Mögliche Kurzarbeit an einzelnen ZF-Standorten
Werte in diesem Artikel
FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Wegen Chip-Lieferengpässen muss der Autozulieferer ZF möglicherweise Teile seiner Belegschaft in Kurzarbeit schicken. "Aufgrund der dynamischen Lage bereiten wir uns vorsorglich an einzelnen Standorten auf Kurzarbeit vor", teilte ein Unternehmenssprecher in Friedrichshafen am Bodensee mit. Hintergrund sind demnach Lieferprobleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia. Zuvor hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und der SWR darüber berichtet.
Betroffen sind vor allem Produktionsbereiche, die mit der Fertigung elektronischer Komponenten befasst sind. Die Chips sind unter anderem bei Steuerungen für Bremsen verbaut. Wie viele Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen seien, hänge davon ab, wie schnell Chip-Nachschub komme und lasse sich daher aktuell noch nicht abschätzen, so der Sprecher.
Hoffen auf Chip-Nachschub
Der weltweite Mangel an Elektronikbauteilen aus China setzt viele Autohersteller und Zulieferer unter Druck. "Wir begrüßen, dass offensichtlich Bewegung in die politischen Gespräche kommt und Exportlockerungen für Nexperia-Chips aus chinesischer Fertigung im Raum stehen", so der Autozulieferer. Unklar sei, in welchem Umfang und welcher Geschwindigkeit die Belieferung aus China wieder anlaufen könnte. ZF zählt zu den größten Automobilzulieferern weltweit./bak/DP/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|29.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen