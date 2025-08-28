NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Freitagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Der NXP Semiconductors-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 238,46 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 238,46 USD. In der Spitze büßte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 236,53 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 238,17 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 39.807 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 257,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 7,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 148,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,90 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,27 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NXP Semiconductors am 21.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 02.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,78 USD im Jahr 2025 aus.

