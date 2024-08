NYSE-Handel: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones

Dow Jones-Marktbericht

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,24 Prozent stärker bei 40.506,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,407 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,519 Prozent auf 39.800,59 Punkte an der Kurstafel, nach 40.008,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 40.542,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 40.295,74 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,40 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40.211,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39.908,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34.946,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,40 Prozent aufwärts. Bei 41.376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 37.122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 6,93 Prozent auf 48,59 USD), Walmart (+ 6,77 Prozent auf 73,31 USD), Nike (+ 4,67 Prozent auf 82,19 USD), Intel (+ 4,24 Prozent auf 20,77 USD) und Amazon (+ 3,73 Prozent auf 176,45 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Verizon (-1,78 Prozent auf 40,17 USD), Procter Gamble (-0,85 Prozent auf 167,36 USD), Merck (-0,75 Prozent auf 112,73 USD), Johnson Johnson (+ 0,01 Prozent auf 158,50 USD) und Coca-Cola (+ 0,06 Prozent auf 68,62 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 11.818.564 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,054 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net