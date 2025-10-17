Oman Emirates Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
17.10.25 06:35 Uhr
Oman Emirates Investment hat am 15.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Umsatzseitig wurden 3,1 Millionen OMR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oman Emirates Investment 0,5 Millionen OMR umgesetzt.
