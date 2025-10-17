DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 ±-0,0%Top 10 Crypto14,93 -3,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin93.087 +0,7%Euro1,1709 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Oman Emirates Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

17.10.25 06:35 Uhr
Oman & Emirates Investment Holding Co. SAOG Tranche OM
Oman Emirates Investment hat am 15.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Umsatzseitig wurden 3,1 Millionen OMR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oman Emirates Investment 0,5 Millionen OMR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

