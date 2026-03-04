DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -1,5%Nas22.527 -1,0%Bitcoin58.792 -0,1%Euro1,1621 -0,6%Öl80,31 +2,9%Gold5.116 -3,9%
Oman fordert sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg

03.03.26 21:02 Uhr

MASKAT (dpa-AFX) - Der Oman fordert eine sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg und eine "Rückkehr zu verantwortlicher regionaler Diplomatie". Nach Unterstützung aus "allen vier Ecken der Erde" zu einer Beendigung des Kriegs zwischen dem Iran einerseits und Israel sowie den USA andererseits schließe sich auch der Oman diesen Bemühungen an, teilte Außenminister Badr al-Busaidi mit. "Uns stehen Auswege zur Verfügung. Lasst sie uns nutzen."

Erst Stunden war es in dem Golfstaat, der nur durch die Straße von Hormus und Dutzende Kilometer Luftlinie vom Iran getrennt wird, erneut zu Drohnenangriffen gekommen. Ziele waren unter anderem der Handelshafen von Dukm und die Küstenstadt Salala. Der Iran wies zurück, hinter dem Angriff zu stecken.

Der Oman - der versucht, neutral aufzutreten - war im Atomstreit zwischen den USA und Iran Vermittler. Gegenüber Teheran setzte das Land schon lange auf Dialog und widerstand dabei auch dem Druck Saudi-Arabiens, sich einem Block der Golfstaaten gegen den Iran anzuschließen./jot/DP/jha