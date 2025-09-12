ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 47,84 USD abwärts.

Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 47,84 USD nach. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,28 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,25 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 933.926 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD. Abschläge von 35,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

