ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von ON Semiconductor. Zuletzt konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 52,73 USD.
Werte in diesem Artikel
Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 52,73 USD. Die ON Semiconductor-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,36 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 692.384 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 76,06 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 41,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.
Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. USD, gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,15 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.
