ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich ON Semiconductor

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 51,26 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 51,26 USD. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,11 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,11 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 454.876 Stück gehandelt.

Am 31.10.2024 markierte das Papier bei 76,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 32,61 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ON Semiconductor-Anleger Experten zufolge am 02.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

