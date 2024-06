Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

DAX im Fokus

Der DAX verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Am Montag ging es im DAX via XETRA zum Handelsende um 0,99 Prozent auf 18.342,83 Punkte nach oben. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,754 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 18.165,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.163,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18.165,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.354,71 Zähler.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Der DAX lag vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 18.693,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, notierte der DAX bei 18.205,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15.829,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,38 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18.892,92 Punkte. Bei 16.345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Covestro (+ 5,11 Prozent auf 53,86 EUR), Siemens Energy (+ 4,02 Prozent auf 24,58 EUR), BMW (+ 2,73 Prozent auf 89,64 EUR), Deutsche Bank (+ 2,64 Prozent auf 14,84 EUR) und Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 224,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Zalando (-3,86 Prozent auf 21,67 EUR), SAP SE (-0,88 Prozent auf 179,46 EUR), EON SE (-0,08 Prozent auf 12,61 EUR), Continental (+ 0,04 Prozent auf 55,30 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,09 Prozent auf 228,80 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7.407.324 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211,338 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net