Asiens Börsen uneins -- HUGO BOSS bringt Produktion wieder nach Europa -- Apple: Vorerst kein Start von KI-Funktionen in Europa

Für kaum größere Bewegungen sorgte im Tagesverlauf der große Verfall an den Terminbörsen, bei dem Aktienkurse und Indizes ohne wesentliche Nachrichten deutlich schwanken können. Daneben rückten Stimmungsindikatoren aus der europäischen und der US-Wirtschaft in den Fokus der Anleger.

Die Börsen in Europa präsentierten sich am Freitag schwächer.

Der EURO STOXX 50 bewegte sich auf rotem Terrain. Zuvor war er bereits etwas leichter in den Handelstag gestartet. Sein Schlussstand: 4.907,30 Zähler (-0,2 Prozent).

Der Freitag an den europäischen Börsen stand im Zeichen des großen Hexensabbats. Am Mittag liefen die Juni-Optionen und Futures auf den EURO STOXX 50 und den DAX aus. Am Abend laufen die Optionen auf die Einzeltitel aus. "Große Bewegungen sind an solchen Verfalltagen immer möglich", zitierte Dow Jones Newswires Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Daneben rückten dies- und jenseits des Atlantiks Daten zur Stimmung unter den Einkaufmanagern in den Fokus der Anleger. Diese fielen in den USA stärker als erwartet aus.

