Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 befand sich letztendlich im Aufwind.

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,43 Prozent höher bei 17.404,21 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,096 Prozent höher bei 17.346,95 Punkten, nach 17.330,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17.286,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.410,86 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16.777,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14.604,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 11.872,54 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,20 Prozent aufwärts. Bei 17.450,30 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.249,19 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit JDcom (+ 7,20 Prozent auf 23,22 USD), Lucid (+ 7,07 Prozent auf 3,03 USD), Paccar (+ 4,04 Prozent auf 101,01 USD), Enphase Energy (+ 3,87 Prozent auf 111,30 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 2,86 Prozent auf 60,42 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Datadog A (-2,99 Prozent auf 129,01 USD), Micron Technology (-1,92 Prozent auf 87,53 USD), Align Technology (-1,91 Prozent auf 266,43 USD), Old Dominion Freight Line (-1,86 Prozent auf 394,24 USD) und DexCom (-1,68 Prozent auf 127,12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 11.441.869 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,716 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

