Optimismus in New York: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

Index-Bewegung

Der NASDAQ Composite ging kaum verändert aus dem Handelstag.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ Composite schloss nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 17.754,82 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent tiefer bei 17.655,52 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17.725,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17.789,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.573,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17.357,88 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16.920,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13.590,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 20,24 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18.671,07 Punkten. Bei 14.477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit VOXX International A (+ 68,07 Prozent auf 4,79 USD), FreightCar America (+ 3,80 Prozent auf 6,83 USD), Monolithic Power Systems (+ 3,64 Prozent auf 945,46 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 3,40 Prozent auf 34,94 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 3,31 Prozent auf 48,35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Landec (-25,24 Prozent auf 4,74 USD), American Woodmark (-10,70 Prozent auf 89,17 USD), Nektar Therapeutics (-8,09 Prozent auf 1,25 USD), Harvard Bioscience (-7,08 Prozent auf 3,02 USD) und Powell Industries (-5,10 Prozent auf 183,00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.911.782 Aktien gehandelt. Mit 3,088 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net