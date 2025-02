Optimismus in Zürich: SMI freundlich

SMI-Kursentwicklung

Der SMI zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Um 12:08 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent auf 12.634,67 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,484 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 12.623,26 Punkte an der Kurstafel, nach 12.624,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12.608,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.653,57 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,80 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 07.01.2025, den Stand von 11.830,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11.917,00 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 07.02.2024, den Wert von 11.210,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 8,69 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 12.708,45 Punkten. Bei 11.570,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 522,00 CHF), Holcim (+ 0,91 Prozent auf 95,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 49,91 CHF), Swiss Re (+ 0,60 Prozent auf 142,00 CHF) und UBS (+ 0,46 Prozent auf 30,30 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Partners Group (-1,66 Prozent auf 1.394,50 CHF), Geberit (-0,85 Prozent auf 512,60 CHF), Alcon (-0,60 Prozent auf 83,08 CHF), Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 202,90 CHF) und Givaudan (-0,44 Prozent auf 3.891,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.903.572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 242,953 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net