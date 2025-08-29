OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Wert von 51,60 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 15:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 51,40 EUR. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 51,60 EUR. Bisher wurden heute 1.320 OSRAM-Aktien gehandelt.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 46,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,85 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat OSRAM im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.
