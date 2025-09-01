DAX23.617 +0,6%ESt505.335 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1654 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
So bewegt sich OSRAM

OSRAM Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von OSRAM

03.09.25 09:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,60 EUR -0,20 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,25 EUR 0,05 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Die OSRAM-Aktie musste um 09:03 Uhr im Hamburg-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 517 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 10,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

