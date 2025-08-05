DAX24.313 +1,6%ESt505.345 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,39 +0,6%Gold3.381 +0,4%
OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

07.08.25 12:07 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Die Aktie von OSRAM hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 51,40 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,80 EUR 0,40 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,20 EUR -0,05 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel um 11:37 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,40 EUR. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 51,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,20 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 211 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 3,11 Prozent wieder erreichen. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von OSRAM wird am 18.11.2025 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: OSRAM Licht und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

