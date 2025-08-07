DAX24.161 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,81 +0,6%Gold3.391 -0,2%
Aktie im Blick

OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Mittag kaum vom Fleck

08.08.25 12:05 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 51,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Mit einem Kurs von 51,40 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 51,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die OSRAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,40 EUR. Bisher wurden via Hamburg 3.851 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 3,02 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Bildquellen: OSRAM

mehr Analysen