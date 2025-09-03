DAX23.748 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
OSRAM im Blick

OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Das Papier von OSRAM legte zuletzt zu und stieg im Hamburg-Handel um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,80 EUR 0,20 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
4,84 EUR -0,02 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Im Hamburg-Handel gewannen die OSRAM-Papiere um 15:43 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 52,00 EUR. Bei 51,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 4.600 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 2,26 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,00 EUR am 22.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OSRAM-Aktie 11,20 Prozent sinken.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen