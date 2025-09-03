OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Das Papier von OSRAM legte zuletzt zu und stieg im Hamburg-Handel um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.
Im Hamburg-Handel gewannen die OSRAM-Papiere um 15:43 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 52,00 EUR. Bei 51,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 4.600 Aktien.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 2,26 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,00 EUR am 22.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OSRAM-Aktie 11,20 Prozent sinken.
Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.
