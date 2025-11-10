OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der OSRAM

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von OSRAM. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,20 EUR.

Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,20 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR zu. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,00 EUR ab. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,00 EUR am 22.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 11,88 Prozent wieder erreichen.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von OSRAM wird am 18.11.2025 gerechnet.

