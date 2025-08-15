OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 51,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 51,60 EUR. Die OSRAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,60 EUR aus. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,60 EUR ab. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,60 EUR. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 381 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

OSRAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX