OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von OSRAM gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR zu.

Das Papier von OSRAM konnte um 11:40 Uhr klettern und stieg im Hamburg-Handel um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 46,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 12,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte OSRAM am 09.02.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

