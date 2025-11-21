OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von OSRAM gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die OSRAM-Aktie Gewinne aus. In der Hamburg-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 52,40 EUR. Mit einem Wert von 52,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 144 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX