Notierung im Fokus

OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag gefragt

21.11.25 12:04 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag gefragt

Die Aktie von OSRAM gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR.

Aktien
OSRAM AG
52,40 EUR 0,20 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
4,50 EUR 0,02 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Um 11:43 Uhr wies die OSRAM-Aktie Gewinne aus. In der Hamburg-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 52,40 EUR. Mit einem Wert von 52,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 144 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Nachrichten zu OSRAM AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
26.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
05.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
30.07.2020OSRAM NeutralUBS AG
29.07.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
29.07.2020OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.09.2020OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
02.09.2020OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30.07.2020OSRAM VerkaufenDZ BANK

