OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 52,20 EUR.

Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 52,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,20 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 4.714 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,53 Prozent. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 11,88 Prozent wieder erreichen.

Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

