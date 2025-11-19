OSRAM Aktie News: OSRAM stabilisiert sich am Nachmittag

OSRAM im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,20 EUR.

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,20 EUR an der Tafel. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,20 EUR nach. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 52,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 91 Stück.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 1,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 46,00 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,88 Prozent.

Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte OSRAM einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX