OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagnachmittag behauptet

Die Aktie von OSRAM zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:44 Uhr bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 52,40 EUR. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 52,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,40 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 841 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,21 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 840,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

