OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagnachmittag behauptet
Die Aktie von OSRAM zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 15:44 Uhr bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 52,40 EUR. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 52,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,40 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 841 OSRAM-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,21 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 840,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.
Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
Übrigens: OSRAM Licht und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf OSRAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Nachrichten zu OSRAM AG
Analysen zu OSRAM AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|26.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|05.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|30.07.2020
|OSRAM Neutral
|UBS AG
|29.07.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|29.07.2020
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|17.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|02.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|30.07.2020
|OSRAM Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen