OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich OSRAM

25.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von OSRAM zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 08:59 Uhr bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 52,40 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 52,40 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 52,40 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 7 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Gewinne von 1,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 12,21 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

