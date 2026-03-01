OTS: Biesterfeld SE / Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes ...
Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes Zeichen für die
Zukunft / Distributeur untermauert langfristigen Wachstumskurs
Hamburg (ots) - Die Biesterfeld SE hat einen neuen Kreditrahmenvertrag
abgeschlossen, der alle bisherigen bilateralen Linien vorzeitig ablöst. Im Zuge
der Refinanzierung wurde das Kreditvolumen von EUR 135 Mio. auf EUR 200 Mio.
erhöht, mit maximaler Option auf EUR 300 Mio. Die Laufzeit beträgt drei Jahre
mit zwei Verlängerungsoptionen.
Kai Froböse, CFO der Biesterfeld SE, erklärt: "Mit der neuen Finanzierung
untermauern wir unsere langfristig ausgelegte Gruppenstrategie und setzen ein
klares Zeichen für unsere ambitionierten Wachstumspläne durch gezielte
M&A-Aktivitäten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einige strategische
Akquisitionen in Südostasien, Indien und Afrika durchgeführt. Diesen Weg möchten
wir mit der neu gesicherten finanziellen Flexibilität gerne weiter fortsetzen
und im Schulterschluss mit unseren Prinzipalen neue Märkte erschließen."
Die neue Finanzierungsrunde gewährleistet eine internationale Abdeckung zur
gruppenweiten Refinanzierung. Der ESG-Link, koordiniert von ING, unterstreicht
darüber hinaus die im Leitbild fest verankerte Nachhaltigkeitsstrategie der
Biesterfeld Gruppe. Das bereitstellende Bankenkonsortium besteht aus der Co MLA
Deutsche Bank AG und der Commerzbank AG, die als Bookrunner und Koordinatoren
der Transaktion fungierte, sowie den Konsorten: ING Deutschland, Landesbank
Baden-Württemberg, Hamburger Sparkasse AG und der HSBC Germany. Biesterfeld
wurde bei der Refinanzierung von der Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells rechtlich
beraten.
Marie Tack, Head of Group Treasury and M&A, sagt: "Die erfolgreiche
Refinanzierung bestätigt die solide Position unserer Gruppe und stärkt zugleich
unsere langfristige Finanzierungssicherheit. Gleichzeitig ermöglicht sie eine
effiziente gruppenweite Liquiditätssteuerung und versetzt uns in die Lage,
Wachstumschancen in unseren internationalen Märkten auch künftig schnell und
verlässlich zu nutzen."
Pressekontakt:
Eva Switala
Director Corporate Communications & Marketing
+49 175 24 18 310
mailto:e.switala@biesterfeld.com
http://www.biesterfeld.com
