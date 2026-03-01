OTS: Biesterfeld SE / Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes ...

Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes Zeichen für die

Zukunft / Distributeur untermauert langfristigen Wachstumskurs

Wer­bung Wer­bung

Hamburg (ots) - Die Biesterfeld SE hat einen neuen Kreditrahmenvertrag

abgeschlossen, der alle bisherigen bilateralen Linien vorzeitig ablöst. Im Zuge

der Refinanzierung wurde das Kreditvolumen von EUR 135 Mio. auf EUR 200 Mio.

erhöht, mit maximaler Option auf EUR 300 Mio. Die Laufzeit beträgt drei Jahre

mit zwei Verlängerungsoptionen.

Kai Froböse, CFO der Biesterfeld SE, erklärt: "Mit der neuen Finanzierung

Wer­bung Wer­bung

untermauern wir unsere langfristig ausgelegte Gruppenstrategie und setzen ein

klares Zeichen für unsere ambitionierten Wachstumspläne durch gezielte

M&A-Aktivitäten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einige strategische

Akquisitionen in Südostasien, Indien und Afrika durchgeführt. Diesen Weg möchten

wir mit der neu gesicherten finanziellen Flexibilität gerne weiter fortsetzen

und im Schulterschluss mit unseren Prinzipalen neue Märkte erschließen."

Wer­bung Wer­bung

Die neue Finanzierungsrunde gewährleistet eine internationale Abdeckung zur

gruppenweiten Refinanzierung. Der ESG-Link, koordiniert von ING, unterstreicht

darüber hinaus die im Leitbild fest verankerte Nachhaltigkeitsstrategie der

Biesterfeld Gruppe. Das bereitstellende Bankenkonsortium besteht aus der Co MLA

Deutsche Bank AG und der Commerzbank AG, die als Bookrunner und Koordinatoren

der Transaktion fungierte, sowie den Konsorten: ING Deutschland, Landesbank

Baden-Württemberg, Hamburger Sparkasse AG und der HSBC Germany. Biesterfeld

wurde bei der Refinanzierung von der Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells rechtlich

beraten.

Marie Tack, Head of Group Treasury and M&A, sagt: "Die erfolgreiche

Refinanzierung bestätigt die solide Position unserer Gruppe und stärkt zugleich

unsere langfristige Finanzierungssicherheit. Gleichzeitig ermöglicht sie eine

effiziente gruppenweite Liquiditätssteuerung und versetzt uns in die Lage,

Wachstumschancen in unseren internationalen Märkten auch künftig schnell und

verlässlich zu nutzen."

Pressekontakt:

Eva Switala

Director Corporate Communications & Marketing

+49 175 24 18 310

mailto:e.switala@biesterfeld.com

http://www.biesterfeld.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158959/6232454

OTS: Biesterfeld SE