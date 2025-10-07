OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe investiert in ...
Bikeleasing-Gruppe investiert in US-Unternehmen Ridepanda /
Dienstrad-Anbieter geht weiter auf Expansionskurs (FOTO)
Uslar (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe beteiligt sich am US-amerikanischen
Unternehmen Ridepanda. Mit der strategischen Investition will Bikeleasing seine
internationale Expansion vorantreiben sowie die eigenen Erfahrungen aus dem
Dienstrad-Leasing-Geschäft in den Vereinigten Staaten einbringen.
Ridepanda betreibt in den USA eine digitale Plattform, über die Arbeitgeber
ihren Angestellten die Nutzung von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern im
Abo-Modell in Form eines Mitarbeiter-Benefits ermöglichen können. Damit verfolgt
das Unternehmen eine ähnliche Mission wie Bikeleasing in Deutschland und
Österreich: nachhaltige Mobilität für möglichst viele Beschäftigte zugänglich zu
machen.
Synergien und gemeinsame Vision der Mobilität
"Ridepanda agiert in einem Umfeld, das großes Wachstumspotenzial bietet. Mit
unserer Beteiligung wollen wir wertvolle Synergien schaffen, indem wir unsere
Expertise aus dem Dienstrad-Leasing einbringen. Das Unternehmen ist wie wir
innovativ und digital getrieben und uns beide verbindet die gemeinsame Vision,
Fahrräder als Mitarbeiter-Benefit zu etablieren und die Zukunft der Mobilität zu
gestalten", sagt Othmane Khelil, Co-CEO und
Internationalisierungs-Verantwortlicher der Bikeleasing-Gruppe.
Stärkung der Marktposition
Mit der Beteiligung unterstreicht Bikeleasing seine Rolle als einer der
führenden Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing und bekräftigt zugleich seinen
Anspruch, neue Geschäftsfelder zu erschließen und internationale Märkte aktiv
mitzugestalten.
Über die Bikeleasing-Gruppe
Die Bikeleasing-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern für nachhaltige
Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Unter
ihrem Dach bündelt sie die Expertise der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG,
der Bikeleasing-Service Österreich GmbH, der BLS Bikeleasing Versicherungs GmbH
& Co. KG, der Probonio GmbH, der BIKE2FUTURE GmbH sowie der Lesora GmbH.
Mehr als 80.000 Unternehmen mit über 3,9 Millionen Mitarbeitenden vertrauen
bereits auf die Lösungen der Unternehmensgruppe. Das umfassende
Leistungsportfolio vereint alle relevanten Services aus einer Hand - vom
Dienstrad-Leasing mit umfänglichem Versicherungsschutz und Servicepaket über
steuerfreie Mitarbeiter-Benefits per App bis hin zur Vermarktung hochwertiger,
qualitätsgeprüfter Gebrauchträder.
An zehn Standorten in Deutschland und Österreich - darunter Berlin, Freiburg,
Innsbruck, Landshut, München, Schönhagen, Uslar, Vellmar - treiben über 500
Mitarbeitende den Ausbau nachhaltiger Mobilität voran und machen attraktive
Benefits für Unternehmen und Mitarbeiter ganz einfach zugänglich.
Pressekontakt:
Linda Volkmann
Head of Communications
E-Mail: mailto:presse@bikeleasing.de
Telefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104
https://bikeleasing.de/presse
