OTS: Börse Stuttgart / Stabile Rolle trotz Volatilität: Bitcoin bei deutschen ...

Werte in diesem Artikel

Stabile Rolle trotz Volatilität: Bitcoin bei deutschen Anlegern auf

Augenhöhe mit Gold

Stuttgart (ots) - BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der

Gruppe Börse Stuttgart, hat in einer deutschlandweiten, repräsentativen Studie

den Stellenwert von Kryptowährungen in der Gesellschaft untersucht. Das Ergebnis

gibt der Anlageklasse Rückenwind, denn: Auch wenn die digitalen Assets besonders

sensibel auf geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Entscheidungen

wie etwa Trumps Zollpolitik reagieren, erleben sie derzeit goldene Zeiten.

Insbesondere Bitcoin hat sich von einem reinen Spekulationsprodukt zur

krisenfesten Alternative neben Gold und klassischen Anlageklassen entwickelt.

Traditionelle Assets wie der US-Dollar oder US-Staatsanleihen mussten hingegen

jüngst Vertrauensverluste hinnehmen. "Kryptowährungen haben sich als

ernstzunehmende Alternative zum traditionellen Finanzsystem etabliert. Vor allem

Bitcoin spielt zunehmend in derselben Liga wie Gold", erläutert Dr. Ulli

Spankowski, Gründer und CEO von BISON.

Diversifikation schließt Krypto mit ein

Diese Dynamik wird auch in den Studienergebnissen deutlich: Bei jungen Anlegern

ist Krypto inzwischen beliebter als Gold - Tendenz steigend. In der Altersgruppe

der 18-29-Jährigen investiert bereits fast jeder Vierte (24,1 %) in

Kryptowährungen und jeder Fünfte (21,8 %) in Edelmetalle wie Gold - ein

Unterschied von 2,3 Prozentpunkten. Bei den 30-39-Jährigen fällt die

Krypto-Präferenz noch deutlicher aus: 27,2 % der in Anlageprodukte investierten

Befragten setzen auf Kryptowährungen, 23,7 % auf Edelmetalle. Während sich das

Investitionsverhalten bei den 40-49-Jährigen die Waage hält (Krypto: 16,6 %,

Edelmetalle: 16,4 %), verschieben sich die Präferenzen ab der Altersgruppe der

50-59-Jährigen: Von ihnen sind 7,4 % in Krypto investiert, 16,1 % in

Edelmetalle. Bei den über 60-Jährigen zeigt sich ein traditionelles Bild mit

12,7 % in Edelmetallen gegenüber 2,6 % in Kryptowährungen. "Bitcoin ist längst

kein Nischenprodukt mehr. Bei Anlegern in ihren 20ern und 30gern ist das

"digitale Gold" bereits Fixstarter in einem diversifizierten Portfolio. Aber

auch bei den älteren Zielgruppen sieht man wachsendes Interesse in Bitcoin &

Co.", interpretiert Spankowski die Ergebnisse.

Eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber Kryptowährungen ist ebenfalls

generationenabhängig: Rund zwei Drittel (66,1 %) der 18-29-Jährigen beschreiben

ihre Haltung als sehr oder eher positiv, gefolgt von 65,2 % in der Gruppe der

30-39-Jährigen. Selbst in der Altersgruppe von 40-49 Jahren liegt der Anteil mit

positiver Haltung noch bei 44,4 %. Erst bei den 50-59-Jährigen sinkt dieser Wert

deutlich auf 24,6 % und bei den 60-70-Jährigen auf 12,6 %.

Digitaler Wandel revolutioniert die Finanzbildung

Die Studie offenbart auch einen grundlegenden Wandel im Investitionsverhalten:

Die junge Generation zeigt sich interessiert am Thema Investitionen und legt

besonders großen Wert auf Diversifikation über verschiedenste Anlageformen

hinweg - von Spar- und Tagesgeldkonten über Investmentfonds und ETFs bis hin zu

Aktien, Immobilien und eben auch Kryptowährungen. Ein besonders spannender

Befund ist, dass 50 % der unter 35-Jährigen, die bereits investiert sind,

angeben, sich bei Investmentfragen von KI unterstützen zu lassen. Der digitale

Wandel ist somit auch in der Finanzbildung angekommen.

Dr. Ulli Spankowski begrüßt diese Entwicklung und sieht in ihr eine längst

überfällige Demokratisierung der Investmentbranche: "Der digitale Wandel hat

Barrieren abgebaut und ermöglicht es jedem, sich das notwendige Wissen

anzueignen, um Geld zu investieren und Vermögen aufzubauen. Zu dieser

Demokratisierung tragen auch Angebote wie BISON bei. Wir bieten allen Anlegern -

egal ob Anfänger oder erfahren - einen sicheren, einfachen und modernen Zugang

zu Kryptowährungen und tragen so dazu bei, dass Vermögensaufbau kein Privileg,

sondern eine Option für alle ist."

