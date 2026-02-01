DAX25.200 +1,4%Est506.087 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +2,0%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.253 +1,5%Euro1,1887 +0,1%Öl68,75 -1,3%Gold5.081 -0,1%
OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software ...

12.02.26 14:41 Uhr

Check Point Software veröffentlicht Finanzergebnisse für Q4 und das

komplette Jahr 2025

Tel Aviv, Israel (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd. (https://protec

t.checkpoint.com/v2/___http:/www.checkpoint.com___.YzJlOmNwYWxsOmM6bzo4NzQ5NDcwY

TIzMGViY2Q2NjJiNGQ4ZGIyMzczZGJmNzo2OjI4ZWI6NzY1MDZkYmY4NjYyMzEwODE3NDI2MWNmNDQxO

Tg0OTY2NzI2MjQzZGVjYzJmNzViM2JlMWIxYTA3ZjM5YzYwZTpwOlQ) (NASDAQ: CHKP), gibt

seine Finanzergebnisse für das Q4 und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember

2025 bekannt.

Highlights Q4 2025

- Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 1.039 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Remaining Performance Obligation (RPO)**: 2.728 Millionen US-Dollar, ein

Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Gesamtumsatz: 745 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem

Vorjahr

- Umsatzerlöse aus Security Subscriptions: 325 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- GAAP-Betriebsergebnis: 233 Millionen US-Dollar, was 31 Prozent des Umsatzes

entspricht

- Non-GAAP-Betriebsergebnis: 302 Millionen US-Dollar, was 41 Prozent des

Umsatzes entspricht

- GAAP-Gewinn pro Aktie***: 2,81 US-Dollar, ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber

dem Vorjahr

- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 3,40 US-Dollar, ein Anstieg von 26 Prozent

gegenüber dem Vorjahr

Highlights 2025

- Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 2.906 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Gesamtumsatz: 2.725 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber

dem Vorjahr

- Umsatz aus Security Subscriptions: 1.219 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von

10 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- GAAP-Gewinn pro Aktie***: 9,62 US-Dollar, ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber

dem Vorjahr

- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 11,89 US-Dollar, ein Anstieg von 30 Prozent

gegenüber dem Vorjahr

Die komplette Meldung inklusive der Erläuterungen lesen Sie hier:

https://ots.de/q2ohcv

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Auf der Eierwiese 1

82031 Grünwald

Tel.: 089 74747058-0

mailto:info@kafka-kommunikation.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6215791

OTS: Check Point Software Technologies Ltd.