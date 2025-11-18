OTS: Generalkonsulat der Volksrepublik China in Frankfurt am Main / China und ...
China und Deutschland - 11. China Day in Frankfurt setzt Zeichen für
Zusammenarbeit (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Unter dem Motto "Building Bridges and Opportunities
for Growth" fand heute im traditionsreichen Steigenberger Icon Frankfurter Hof
der 11. China Day im Rahmen der 28. Euro Finance Week statt. Die Veranstaltung
hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Plattformen für den
wirtschafts- und finanzpolitischen Dialog zwischen China und Deutschland
entwickelt.
Organisiert von der dfv Euro Finance Group, brachte der China Day führende
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Wissenschaft beider Länder
zusammen. Zu den Themen der diesjährigen Konferenz gehörten grüne Technologien
und E-Mobilität ("Charged Futures"), Künstliche Intelligenz in der Arzneimittel-
und Materialentwicklung, die Rolle des Renminbi (RMB) im internationalen
Finanzsystem sowie die Stärkung der Finanzzentren Frankfurt und Shanghai.
Rede von Generalkonsul Huang Yiyang: Stabilität, Offenheit und Vertrauen als
Fundament
In seiner Ansprache betonte Huang Yiyang, Generalkonsul der Volksrepublik China
in Frankfurt, die zentrale Bedeutung von Stabilität, Verlässlichkeit und
gegenseitigem Vertrauen für die künftigen deutsch-chinesischen Beziehungen. "In
einer Zeit globaler Unsicherheiten kommt es darauf an, Chancen in Krisen zu
erkennen und Herausforderungen mit Mut und Weisheit zu begegnen", sagte Huang.
Er hob hervor, dass die Beziehungen zwischen China und Deutschland trotz
internationaler Spannungen auf einem soliden Fundament stünden. Zahlreiche
Besuche deutscher und chinesischer Delegationen - von Baden-Württemberg über
Rheinland-Pfalz bis zu den chinesischen Provinzen Hunan, Jiangxi und Fujian -
zeigten die ungebrochene Dynamik der bilateralen Zusammenarbeit. Besonders
würdigte er die Rolle lokaler Regierungen und Wirtschaftsvertreter als
Brückenbauer zwischen beiden Ländern.
Schwerpunkte: Professionelle Kooperation und langfristige Strategien
Huang lobte die "deutsche Gründlichkeit" als Erfolgsfaktor, der auch in der
Finanzkooperation sichtbar sei. Der Austausch zwischen der Deutschen Bundesbank
und der People's Bank of China, vertreten durch Frau Dr. Mauderer und Direktor
Jin Penghui, sei ein Beispiel für professionellen Dialog und nachhaltige
Zusammenarbeit.
So betonte auch Frau Dr. Sabine Mauderer, Vizepräsidentin der Deutschen
Bundesbank, in ihrem Beitrag die Bedeutung des offenen Dialogs für die
gemeinsame Zukunft der beiden Länder. "Wir leben in einer Zeit tiefgreifender
globaler Herausforderungen. Die geopolitischen Verschiebungen, der Klimawandel
und der demografische Wandel betreffen uns alle - und kein Land kann diese
Aufgaben allein bewältigen. Gerade deshalb brauchen wir offenen, konstruktiven
Dialog und faire, regelbasierte Rahmenbedingungen für Handel und Innovation.
China und Deutschland können hier gemeinsam viel erreichen - ob beim Aufbau
resilienter Lieferketten, beim Klimaschutz oder bei der Gestaltung
zukunftsfähiger Finanzmärkte", sagte Mauderer.
Auch Vertreter des Beijing Financial Street Forums und der Shanghai Unidt
Technology Company nahmen an der Konferenz teil - ein Zeichen für Chinas
Offenheit und die wachsende Bedeutung von Finanz- und Technologiethemen im
bilateralen Kontext.
Huang stellte zudem die Leitprinzipien der jüngsten Fünfjahresplanung der
Volksrepublik China vor:
- Innovation - technologische Selbstständigkeit und Förderung neuer Industrien
wie KI, neue Materialien, Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie und grüne
Energie.
- Offenheit - Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit und Stärkung
multilateraler Handelsstrukturen.
- Nachhaltigkeit - Umsetzung der Ziele für Klimaneutralität und ökologische
Entwicklung.
Diese Schwerpunkte, so Huang, eröffneten auch für deutsche Unternehmen neue
Chancen zur Partnerschaft und Investition.
Brücken für eine gemeinsame Zukunft
Zum Abschluss seiner Rede rief der Generalkonsul zu gemeinsamer Offenheit und
Kooperation auf: "China ist bereit, Hand in Hand mit Deutschland zu arbeiten -
für mehr gegenseitigen Nutzen und eine gemeinsame, nachhaltige Zukunft."
Der China Day unterstreicht die wachsende Rolle Frankfurts als europäisches
Finanzzentrum mit globaler Reichweite und seine besondere Verbindung zu
Shanghai. Ziel der Veranstaltung ist es, den Dialog zwischen beiden Ländern zu
vertiefen, Verständnis zu fördern und gemeinsame wirtschaftliche Perspektiven zu
entwickeln.
