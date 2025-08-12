OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen kommen in Bewegung - was ...

Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen kommen in Bewegung - was

Kaufinteressierte jetzt wissen müssen

-

- Zinsniveau im Vergleich zu den letzten Wochen leicht angestiegen

- Alle befragten Banken im Interhyp-Zinspanel prognostizieren kurzfristig

seitwärts schwankende Bauzinsen

Nach einer längeren Ruhephase ist wieder etwas Bewegung in die Bauzinsen

gekommen. Die Zinspause der Europäischen Zentralbank EZB hat nur indirekten

Einfluss auf die Bauzinsen - diese orientieren sich primär an der Entwicklung

der Bundesanleihen. Deren Renditen sind zuletzt wieder gestiegen, unter anderem

durch die geplante höhere Staatsverschuldung.

Zinsen in Seitwärtsbewegung

"Seit der zweiten Juli-Hälfte sehen wir eine leichte Aufwärtsbewegung bei den

Bauzinsen, von rund 3,5 Prozent für zehnjährige Darlehen auf aktuell rund 3,6

Prozent", sagt Interhyp-Vertriebsvorständin Mirjam Mohr." Um dieses Niveau

werden sich die Bauzinsen voraussichtlich in den kommenden Wochen seitwärts

bewegen: Denn der 10-Jahres-Swap, ein wichtiger Frühindikator für die

Zinsentwicklung, nähert sich wieder, mit Schwankungen, dem Niveau vom März

diesen Jahres - und damit dem Niveau nach Ankündigung des Schuldenpakets. Damals

sind die Bauzinsen in der Spitze auf rund 3,7 Prozent gestiegen."

Alle Experten des monatlichen Interhyp-Bankenpanels verorten die Bauzinsen

kurzfristig auf gleichbleibendem Niveau. Langfristig sieht das Bild

differenzierter aus: Bis zum Ende des dritten Quartals halten rund 57 Prozent

gleichbleibende Zinsen rund um das aktuelle Niveau für möglich, fast 29 Prozent

gehen von steigenden Zinsen Richtung 4 Prozent aus und knapp 14 Prozent

schätzen, dass die Zinsen fallen werden. Genaue Prognosen sind aufgrund vieler

geopolitischer Unsicherheiten aber nach wie vor schwer.

Aus dem Panel heißt es: "Kurzfristig rechnen wir mit gleichbleibenden Zinsen.

Diese Einschätzung basiert auf der aktuellen Entwicklung der wirtschaftlichen

Indikatoren und der stabilen Geldpolitik der Zentralbanken. Mittel- bis

langfristig halten wir eine leichte Steigerung der Zinsen für wahrscheinlich,

sofern sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Darüber hinaus besteht ein

hoher Kapitalbedarf in Europa und den USA, was zu steigenden Renditen führen

sollte."

Finanzierungskosten werden nicht günstiger - Immobilienpreise ziehen an

Für Kaufinteressierte bedeutet die Seitwärtsentwicklung der Bauzinsen: Die

Finanzierungskosten bleiben relativ stabil - und werden erstmal nicht günstiger.

Und noch ein anderer Faktor spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für

ein Eigenheim oder eine Kapitalanlage: die Entwicklung der Immobilienpreise. Der

neue Interhyp-IW-Erschwinglichkeitsindex zeigt, dass Immobilien in Deutschland

aktuell im erschwinglichen Bereich liegen - das war in den Jahren nach der

Zinswende noch anders. Dabei gibt es regional jedoch große Unterschiede: In den

großen Metropolen ist der Kauf einer Immobilie nach wie vor herausfordernd, die

Lage in vielen Großstädten und deren Umland sieht dagegen deutlich besser aus.

Hier ist Wohneigentum oft leistbar. Mehr dazu hier: https://www.interhyp.de/uebe

r-interhyp/presse/interhyp-iw-erschwinglichkeitsindex-juli-2025/

Mirjam Mohr rät daher: "Kaufinteressierte sollten die aktuelle Zinsstabilität

und die vor allem in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern oder deren

Umland deutlich bessere Erschwinglichkeit jetzt aktiv nutzen und ins Handeln

kommen."

Auch für die Verbesserung der eigenen Leistbarkeit hat die Interhyp-Vorständin

Tipps: "Eine gut durchdachte Finanzierung, die sich an der persönlichen

Lebensplanung orientiert, spart auf lange Sicht Kosten. Eigenleistungen beim

Neubau oder bei der Sanierung können die Gesamtausgaben deutlich reduzieren. Und

wer bei der Wahl des Standorts flexibel bleibt, realistische Erwartungen hat und

sich professionell beraten lässt, erhöht auch in herausfordernden Marktphasen

die Chancen auf den Erwerb von Wohneigentum."

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an

Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat

das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro

erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet

die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer

Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der

eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten

Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre

Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

