OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen kommen in Bewegung - was ...

München (ots) -
- Zinsniveau im Vergleich zu den letzten Wochen leicht angestiegen
- Alle befragten Banken im Interhyp-Zinspanel prognostizieren kurzfristig
seitwärts schwankende Bauzinsen
Nach einer längeren Ruhephase ist wieder etwas Bewegung in die Bauzinsen
gekommen. Die Zinspause der Europäischen Zentralbank EZB hat nur indirekten
Einfluss auf die Bauzinsen - diese orientieren sich primär an der Entwicklung
der Bundesanleihen. Deren Renditen sind zuletzt wieder gestiegen, unter anderem
durch die geplante höhere Staatsverschuldung.
Zinsen in Seitwärtsbewegung
"Seit der zweiten Juli-Hälfte sehen wir eine leichte Aufwärtsbewegung bei den
Bauzinsen, von rund 3,5 Prozent für zehnjährige Darlehen auf aktuell rund 3,6
Prozent", sagt Interhyp-Vertriebsvorständin Mirjam Mohr." Um dieses Niveau
werden sich die Bauzinsen voraussichtlich in den kommenden Wochen seitwärts
bewegen: Denn der 10-Jahres-Swap, ein wichtiger Frühindikator für die
Zinsentwicklung, nähert sich wieder, mit Schwankungen, dem Niveau vom März
diesen Jahres - und damit dem Niveau nach Ankündigung des Schuldenpakets. Damals
sind die Bauzinsen in der Spitze auf rund 3,7 Prozent gestiegen."
Alle Experten des monatlichen Interhyp-Bankenpanels verorten die Bauzinsen
kurzfristig auf gleichbleibendem Niveau. Langfristig sieht das Bild
differenzierter aus: Bis zum Ende des dritten Quartals halten rund 57 Prozent
gleichbleibende Zinsen rund um das aktuelle Niveau für möglich, fast 29 Prozent
gehen von steigenden Zinsen Richtung 4 Prozent aus und knapp 14 Prozent
schätzen, dass die Zinsen fallen werden. Genaue Prognosen sind aufgrund vieler
geopolitischer Unsicherheiten aber nach wie vor schwer.
Aus dem Panel heißt es: "Kurzfristig rechnen wir mit gleichbleibenden Zinsen.
Diese Einschätzung basiert auf der aktuellen Entwicklung der wirtschaftlichen
Indikatoren und der stabilen Geldpolitik der Zentralbanken. Mittel- bis
langfristig halten wir eine leichte Steigerung der Zinsen für wahrscheinlich,
sofern sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Darüber hinaus besteht ein
hoher Kapitalbedarf in Europa und den USA, was zu steigenden Renditen führen
sollte."
Finanzierungskosten werden nicht günstiger - Immobilienpreise ziehen an
Für Kaufinteressierte bedeutet die Seitwärtsentwicklung der Bauzinsen: Die
Finanzierungskosten bleiben relativ stabil - und werden erstmal nicht günstiger.
Und noch ein anderer Faktor spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für
ein Eigenheim oder eine Kapitalanlage: die Entwicklung der Immobilienpreise. Der
neue Interhyp-IW-Erschwinglichkeitsindex zeigt, dass Immobilien in Deutschland
aktuell im erschwinglichen Bereich liegen - das war in den Jahren nach der
Zinswende noch anders. Dabei gibt es regional jedoch große Unterschiede: In den
großen Metropolen ist der Kauf einer Immobilie nach wie vor herausfordernd, die
Lage in vielen Großstädten und deren Umland sieht dagegen deutlich besser aus.
Hier ist Wohneigentum oft leistbar. Mehr dazu hier: https://www.interhyp.de/uebe
r-interhyp/presse/interhyp-iw-erschwinglichkeitsindex-juli-2025/
Mirjam Mohr rät daher: "Kaufinteressierte sollten die aktuelle Zinsstabilität
und die vor allem in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern oder deren
Umland deutlich bessere Erschwinglichkeit jetzt aktiv nutzen und ins Handeln
kommen."
Auch für die Verbesserung der eigenen Leistbarkeit hat die Interhyp-Vorständin
Tipps: "Eine gut durchdachte Finanzierung, die sich an der persönlichen
Lebensplanung orientiert, spart auf lange Sicht Kosten. Eigenleistungen beim
Neubau oder bei der Sanierung können die Gesamtausgaben deutlich reduzieren. Und
wer bei der Wahl des Standorts flexibel bleibt, realistische Erwartungen hat und
sich professionell beraten lässt, erhöht auch in herausfordernden Marktphasen
die Chancen auf den Erwerb von Wohneigentum."
