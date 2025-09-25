OTS: Kerry Group / Kerry eröffnet neues Biotechnologiezentrum in Leipzig / ...

Kerry eröffnet neues Biotechnologiezentrum in Leipzig / Zentrum treibt

bahnbrechende Innovationen mit breiten Einsatzmöglichkeiten in den

Bereichen Lebensmittel, Getränke und Pharma voran

Leipzig (ots) - Kerry, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Taste &

Nutrition, hat heute in Leipzig das Kerry Biotechnologiezentrum eröffnet. Der

neue Standort konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer

biotechnologischer Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel,

Getränke und Pharma.

Neue biotechnologische Möglichkeiten eröffnen der Branche derzeit ein enormes

Potenzial für Entdeckungen und Marktinnovationen. Diese reichen von

Effizienzsteigerungen in zahlreichen Produktionsprozessen über die Überwindung

von Rohstoffengpässen bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Produkte - mit

positiven Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Funktionalität von

Lebensmitteln.

Kerry hat seine biotechnologischen Kompetenzen in den vergangenen Jahren

erheblich ausgebaut und durch eine Kombination aus strategischen Übernahmen und

organischen Investitionen eine starke Technologie- und Produktionsbasis

geschaffen. Mit dem Biotechnologiezentrum in Leipzig wird die globale

Infrastruktur des Unternehmens in diesem Bereich nun weiter gestärkt.

Leipzig wurde aufgrund seines außergewöhnlichen biotechnologischen

Fachkräftepotenzials und der starken Forschungslandschaft als Standort für die

neue Einrichtung ausgewählt. c-LEcta, ein auf Enzyme und Biotechnologie

spezialisiertes Unternehmen, das Kerry 2022 übernommen hat, wurde 2004 als

Spin-off der Universität Leipzig gegründet.

Kerrys Biotechnologie-Forschungs- und Produktionsnetzwerk erstreckt sich über

drei Kontinente und wird vom Global Innovation Centre in Irland gesteuert. Im

Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns wird das neue

Biotechnologiezentrum in Leipzig von Dr. Marc Struhalla, dem Gründer von

c-LEcta, geleitet und baut auf der Arbeit von über 100 Wissenschaftler:innen und

Fachleuten - darunter 34 promovierte Expert:innen - auf. Zu den zentralen

Aktivitäten des Zentrums zählen die Identifikation und das Engineering von

Enzymen und Mikroorganismen, Fermentation, Bioprozessentwicklung und Scale-up

sowie die Produktion. Dabei werden neuartige Enzyme aus der Natur identifiziert

und gezielt so weiterentwickelt, dass sie spezifische Funktionen für eine

Vielzahl von Anwendungen erfüllen können. Bereits heute hat Kerry mehrere

innovative biotechnologische Lösungen erfolgreich auf den Markt gebracht,

darunter:

- ACRYLERASE(TM) - eine weltweit einzigartige Enzymlösung, die Acrylamid in

Instantkaffee entfernt.

- DENARASE® - eine erstklassige Enzymlösung, die Rest-DNA entfernt und in der

Herstellung von Impfstoffen sowie in der Gen- und Zelltherapie eingesetzt

wird.

- BIOBAKE(TM) - Enzyme, die die Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit von Backwaren

erheblich verbessern.

Zur Eröffnung in Leipzig sagte Kerry-CEO Edmond Scanlon: "Biotechnologische

Lösungen eröffnen neue Horizonte für Innovation und Chancen in den globalen

Lebensmittel-, Getränke- und Pharmamärkten. Mit unserem bestehenden Portfolio,

das wir in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, und dem neuen

Biotechnologiezentrum in Leipzig können wir eine führende Rolle dabei einnehmen,

die nächste Generation an Innovationen auf den Markt zu bringen - und damit

unsere Kunden dabei unterstützen, den steigenden Verbraucherwünschen nach

nachhaltiger Ernährung gerecht zu werden."

Über Kerry Group:

Kerry ist ein weltweit führender Partner für Taste & Nutrition in den Bereichen

Lebensmittel, Getränke und Pharma. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir

Produkte, die großartig schmecken, verbesserte Nährwerte und Funktionalität

bieten und gleichzeitig eine bessere Wirkung für unseren Planeten erzielen. Dank

führender Verbraucher-Insights, einem globalen RD&A-Team von über 1.200

Lebensmittelwissenschaftler:innen und einer breiten internationalen Präsenz

lösen wir die komplexen Herausforderungen unserer Kunden mit differenzierten

Lösungen. Bei Kerry verfolgen wir das Ziel, der wertvollste Partner unserer

Kunden zu sein - und eine Welt nachhaltiger Ernährung zu schaffen. Mehr

Informationen unter http://www.kerry.com/.

