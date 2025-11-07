OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr
Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt mittels eines bilateralen
Kreditvertrags knapp EUR 300 Mio. für die S-Bahn Rhein-Ruhr zur Verfügung.
Kreditnehmer ist der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der als
Auftraggeber für die S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz D) 36 moderne, elektrisch
betriebene S-Bahn Triebzüge (EMUs) des Typs FLIRT XL von Stadler Deutschland
GmbH finanziert. Die VIAS Rail GmbH wird ab Ende 2029 das Netz betreiben.
"Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden VRR sowie den
europäischen Hersteller Stadler unterstützen zu können" sagt Aida Welker,
Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unserer Finanzierung
tragen wir zu einem attraktiven Angebot für die Passagiere im Einzugsbereich des
VRR bei und unterstützen den Umstieg von der Straße auf die Schiene und somit
die Verkehrswende in den Städten und Kommunen."
Oliver Wittke, Vorstandssprecher des VRR: "Hochwertige Schienenfahrzeuge gehören
zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen für unsere Kunden im SPNV. Wir freuen uns,
dass die Modernisierung des Nahverkehrs mit attraktiven Finanzierungslösungen
und Konditionen unterstützt und so eine klimafreundliche Mobilität im Sinne
unserer Fahrgäste gefördert wird."
Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist einer der größten Verkehrsverbünde
Europas und stellt ÖPNV-Leistungen für 7,8 Millionen Einwohner in seinem
Verkehrsraum zur Verfügung.
