OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr

07.11.25 09:45 Uhr

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt mittels eines bilateralen

Kreditvertrags knapp EUR 300 Mio. für die S-Bahn Rhein-Ruhr zur Verfügung.

Kreditnehmer ist der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der als

Auftraggeber für die S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz D) 36 moderne, elektrisch

betriebene S-Bahn Triebzüge (EMUs) des Typs FLIRT XL von Stadler Deutschland

GmbH finanziert. Die VIAS Rail GmbH wird ab Ende 2029 das Netz betreiben.

"Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden VRR sowie den

europäischen Hersteller Stadler unterstützen zu können" sagt Aida Welker,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unserer Finanzierung

tragen wir zu einem attraktiven Angebot für die Passagiere im Einzugsbereich des

VRR bei und unterstützen den Umstieg von der Straße auf die Schiene und somit

die Verkehrswende in den Städten und Kommunen."

Oliver Wittke, Vorstandssprecher des VRR: "Hochwertige Schienenfahrzeuge gehören

zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen für unsere Kunden im SPNV. Wir freuen uns,

dass die Modernisierung des Nahverkehrs mit attraktiven Finanzierungslösungen

und Konditionen unterstützt und so eine klimafreundliche Mobilität im Sinne

unserer Fahrgäste gefördert wird."

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist einer der größten Verkehrsverbünde

Europas und stellt ÖPNV-Leistungen für 7,8 Millionen Einwohner in seinem

Verkehrsraum zur Verfügung.

