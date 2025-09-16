OTS: MADSACK Mediengruppe / Weitere strategische Akquisition: MADSACK ...
Weitere strategische Akquisition: MADSACK übernimmt die Nordwest
Mediengruppe und beschleunigt nochmals Digitalisierungs- und
Wachstumskurs (FOTO)
Hannover (ots) - MADSACK Mediengruppe erwirbt mit der Nordwest Mediengruppe
eines der größten und innovativsten norddeutschen Medienunternehmen und baut
damit ihr publizistisches Portfolio und ihre Position als eine der führenden
Regionalmediengruppen in Deutschland weiter aus.
Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Digitalisierungs- und
Wachstumskurs weiter fort und übernimmt zu Anfang Januar 2026 100 Prozent der
Anteile an der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg.
Zum Umfang der Transaktion zählen das Verlagsgeschäft der Tageszeitungstitel
Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung und Anzeiger für Harlingerland, das gesamte
Wochenblattgeschäft, alle contentbezogenen Digitalangebote (u.a. nwzonline.de)
sowie die Aktivitäten in Druck, Logistik und die Beteiligungen an den
verlagsnahen Servicegesellschaften.
Die Nordwest Mediengruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über 120 Millionen
Euro zu den umsatzstärksten regionalen Medienhäusern in Norddeutschland. Ihre
Titel erreichen nahezu 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten - bereits rund 47
Prozent davon digital - und generieren monatlich rund 5 Millionen Visits. Auch
in Redaktion, Druck, Logistik und verlagsnahen Dienstleistungen hat sich die
Gruppe als zuverlässige und innovative Partnerin in der Region etabliert.
Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK
Mediengruppe: "Wir sind in der Crunchtime der digitalen Transformation unseres
journalistischen Geschäftsmodells. Mit dem Erwerb der Nordwest Mediengruppe
beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Digitalisierungs- und
Wachstumskurs und investieren weiter intensiv in die Zukunft von regionalem
Qualitätsjournalismus. Die Nordwest Mediengruppe ist ein sehr unternehmerisch
geführtes und wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes Medienunternehmen. Es
passt publizistisch ausgezeichnet zu unserer strategischen Ausrichtung. Wir
freuen uns sehr, dass die Nordwest Mediengruppe unseren Verbund ab Anfang 2026
bereichern wird."
Stephan von Bothmer erklärt für die Gesellschafter der NWZ-Gruppe: "Ich sehe
diesem Verkauf ausgesprochen positiv entgegen. Wir sichern so langfristig die
starke Position des sehr gut aufgestellten Verlags-, Druck- und
Logistikgeschäfts. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden von den umfangreichen
Erfahrungen wie auch von den Synergien der MADSACK Mediengruppe enorm
profitieren. MADSACK ist einer der größten deutschen Zeitungsverbünde mit vielen
etablierten Titeln - so auch hier in Niedersachsen."
Über die Nordwest MEDIENGRUPPE
Die Nordwest Mediengruppe mit Hauptsitz in Oldenburg gehört zu den größten
regionalen Medienhäusern in Niedersachsen. Tagtäglich erreichen die
unterschiedlichen Tageszeitungsprodukte Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung,
Anzeiger für Harlingerland und das Nachrichtenportal nwzonline.de nahezu 120.000
Abonnenten. Die digitale Reichweite liegt bei monatlich 1 Mio. Unique User und 5
Mio. Seitenaufrufen und zählt damit zum größten Informationsportal im Nordwesten
Niedersachsens. Mit unterschiedlichen redaktionellen Newsletterprodukten
erreicht die Mediengruppe knapp 100.000 Abonnenten, die Podcast-Angebote zählen
über 120.000 Streams im Monat. Das neue Live-Journalismus-Format Growmorrow
begeisterte im August diesen Jahres über 3.500 Menschen in der Region. Darüber
hinaus betreibt die Gruppe eigene Logistik- und Druckdienstleistungen sowie
mehrere Servicegesellschaften.
Über MADSACK
Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen
Medien. Zum Portfolio zählen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie
Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,6 Mio.
Abonnements, bestehend aus rund 424.000 Print-Abos, 311.000 Digital-Only-Abos
und 800.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 92.000 Abonnentinnen und
Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehören zudem
diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie
Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion,
Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.
Pressekontakt:
Unternehmenskommunikation
Lucia Mecke / Celina Lein
0511 518 - 2634/- 2633
mailto:unternehmenskommunikation@madsack.de
August-Madsack-Straße 1
30559 Hannover
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107714/6118024
OTS: MADSACK Mediengruppe