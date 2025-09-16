OTS: MADSACK Mediengruppe / Weitere strategische Akquisition: MADSACK ...

Weitere strategische Akquisition: MADSACK übernimmt die Nordwest

Mediengruppe und beschleunigt nochmals Digitalisierungs- und

Wachstumskurs (FOTO)

Hannover (ots) - MADSACK Mediengruppe erwirbt mit der Nordwest Mediengruppe

eines der größten und innovativsten norddeutschen Medienunternehmen und baut

damit ihr publizistisches Portfolio und ihre Position als eine der führenden

Regionalmediengruppen in Deutschland weiter aus.

Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Digitalisierungs- und

Wachstumskurs weiter fort und übernimmt zu Anfang Januar 2026 100 Prozent der

Anteile an der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg.

Zum Umfang der Transaktion zählen das Verlagsgeschäft der Tageszeitungstitel

Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung und Anzeiger für Harlingerland, das gesamte

Wochenblattgeschäft, alle contentbezogenen Digitalangebote (u.a. nwzonline.de)

sowie die Aktivitäten in Druck, Logistik und die Beteiligungen an den

verlagsnahen Servicegesellschaften.

Die Nordwest Mediengruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über 120 Millionen

Euro zu den umsatzstärksten regionalen Medienhäusern in Norddeutschland. Ihre

Titel erreichen nahezu 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten - bereits rund 47

Prozent davon digital - und generieren monatlich rund 5 Millionen Visits. Auch

in Redaktion, Druck, Logistik und verlagsnahen Dienstleistungen hat sich die

Gruppe als zuverlässige und innovative Partnerin in der Region etabliert.

Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK

Mediengruppe: "Wir sind in der Crunchtime der digitalen Transformation unseres

journalistischen Geschäftsmodells. Mit dem Erwerb der Nordwest Mediengruppe

beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Digitalisierungs- und

Wachstumskurs und investieren weiter intensiv in die Zukunft von regionalem

Qualitätsjournalismus. Die Nordwest Mediengruppe ist ein sehr unternehmerisch

geführtes und wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes Medienunternehmen. Es

passt publizistisch ausgezeichnet zu unserer strategischen Ausrichtung. Wir

freuen uns sehr, dass die Nordwest Mediengruppe unseren Verbund ab Anfang 2026

bereichern wird."

Stephan von Bothmer erklärt für die Gesellschafter der NWZ-Gruppe: "Ich sehe

diesem Verkauf ausgesprochen positiv entgegen. Wir sichern so langfristig die

starke Position des sehr gut aufgestellten Verlags-, Druck- und

Logistikgeschäfts. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden von den umfangreichen

Erfahrungen wie auch von den Synergien der MADSACK Mediengruppe enorm

profitieren. MADSACK ist einer der größten deutschen Zeitungsverbünde mit vielen

etablierten Titeln - so auch hier in Niedersachsen."

Über die Nordwest MEDIENGRUPPE

Die Nordwest Mediengruppe mit Hauptsitz in Oldenburg gehört zu den größten

regionalen Medienhäusern in Niedersachsen. Tagtäglich erreichen die

unterschiedlichen Tageszeitungsprodukte Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung,

Anzeiger für Harlingerland und das Nachrichtenportal nwzonline.de nahezu 120.000

Abonnenten. Die digitale Reichweite liegt bei monatlich 1 Mio. Unique User und 5

Mio. Seitenaufrufen und zählt damit zum größten Informationsportal im Nordwesten

Niedersachsens. Mit unterschiedlichen redaktionellen Newsletterprodukten

erreicht die Mediengruppe knapp 100.000 Abonnenten, die Podcast-Angebote zählen

über 120.000 Streams im Monat. Das neue Live-Journalismus-Format Growmorrow

begeisterte im August diesen Jahres über 3.500 Menschen in der Region. Darüber

hinaus betreibt die Gruppe eigene Logistik- und Druckdienstleistungen sowie

mehrere Servicegesellschaften.

Über MADSACK

Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen

Medien. Zum Portfolio zählen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk

Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie

Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,6 Mio.

Abonnements, bestehend aus rund 424.000 Print-Abos, 311.000 Digital-Only-Abos

und 800.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 92.000 Abonnentinnen und

Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehören zudem

diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie

Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion,

Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.

