OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz ...

Werte in diesem Artikel

Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz trotz schwächerer

Absatzmärkte

Heidenheim (ots) -

Wer­bung Wer­bung

- Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 2,0

%

- Bereinigtes EBITDA liegt bei 195,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei

10,7 %

- Unternehmen setzt Investitionen in Innovation und Wachstum fort

Die HARTMANN GRUPPE hat sich im Zeitraum Januar bis September 2025 in einem

weiterhin herausfordernden Marktumfeld behauptet und erzielte ein organisches

Umsatzwachstum von 2,0 %. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.826,0 Mio. EUR.

Wer­bung Wer­bung

HARTMANN gewann in strategischen Kernsegmenten Marktanteile. In einigen Regionen

schwächten sich jedoch die Absatzmärkte ab, speziell im Bereich der

verschreibungspflichtigen Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.

Das bereinigte EBITDA belief sich nach neun Monaten auf 195,8 Mio. EUR und lag

damit um 18,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite

betrug 10,7 %. Diese Entwicklung ist insbesondere auf schwächere Absatzmärkte,

Wer­bung Wer­bung

vorgezogene Vertriebs- und Marketingausgaben zur Einführung neuer Produkte sowie

auf höhere Materialkosten zurückzuführen.

Die im dritten Quartal mit dem Forschungsinstitut Gallup durchgeführte

strukturierte Mitarbeiterbefragung verdeutlichte eine weitere Steigerung beim

Engagement der weltweit Beschäftigten der HARTMANN GRUPPE.

Umsatzentwicklung der Segmente

Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement wurde vor allem durch den

strategisch wichtigen Bereich der Inkontinenzhosen erneut gesteigert, aber auch

durch Produkte der leichten Inkontinenz sowie Skin & Patient Care.

Im Segment Wundversorgung beruht das Umsatzwachstum insbesondere auf der

Entwicklung in den strategischen Wachstumsbereichen der atraumatischen

Verbandstoffe Zetuvit® Plus Silicone und Resposorb® Silicone.

Im Segment Infektionsmanagement lag der Umsatz ebenfalls über dem

Vorjahreszeitraum.Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion sowie

bei MediSets® und CombiSets® stiegen, war das Handelsgeschäft mit

Schutzprodukten rückläufig.

Der Umsatz im Segment Komplementäre Divisionen war leicht rückläufig.

Ausblick 2025

HARTMANN verfolgt aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten in den Märkten ein

vorsichtiges Kostenmanagement. Gleichzeitig investiert das Unternehmen

konsequent in Innovationsprojekte und Wachstum. Trotz unverändert bestehender

Marktbelastungen sowie handels- und geopolitischer Unsicherheiten erwartet

HARTMANN weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und bestätigt die

Prognose für das bereinigte EBITDA von 250 bis 290 Mio. EUR.

Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter

https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations.

Pressekontakt:

Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

Tel. +49 7321 36 13 93

E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6162303

OTS: PAUL HARTMANN AG

ISIN: DE0007474041