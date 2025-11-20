DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +4,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin80.139 +1,2%Euro1,1520 -0,2%Öl63,73 +0,1%Gold4.049 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T BASF BASF11 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Erhohlung -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Novartis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3? Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3?
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz ...

20.11.25 08:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PAUL HARTMANN AG
222,00 EUR -1,00 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz trotz schwächerer

Absatzmärkte

Heidenheim (ots) -

Wer­bung

- Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 2,0

%

- Bereinigtes EBITDA liegt bei 195,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei

10,7 %

- Unternehmen setzt Investitionen in Innovation und Wachstum fort

Die HARTMANN GRUPPE hat sich im Zeitraum Januar bis September 2025 in einem

weiterhin herausfordernden Marktumfeld behauptet und erzielte ein organisches

Umsatzwachstum von 2,0 %. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.826,0 Mio. EUR.

Wer­bung

HARTMANN gewann in strategischen Kernsegmenten Marktanteile. In einigen Regionen

schwächten sich jedoch die Absatzmärkte ab, speziell im Bereich der

verschreibungspflichtigen Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.

Das bereinigte EBITDA belief sich nach neun Monaten auf 195,8 Mio. EUR und lag

damit um 18,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite

betrug 10,7 %. Diese Entwicklung ist insbesondere auf schwächere Absatzmärkte,

Wer­bung

vorgezogene Vertriebs- und Marketingausgaben zur Einführung neuer Produkte sowie

auf höhere Materialkosten zurückzuführen.

Die im dritten Quartal mit dem Forschungsinstitut Gallup durchgeführte

strukturierte Mitarbeiterbefragung verdeutlichte eine weitere Steigerung beim

Engagement der weltweit Beschäftigten der HARTMANN GRUPPE.

Umsatzentwicklung der Segmente

Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement wurde vor allem durch den

strategisch wichtigen Bereich der Inkontinenzhosen erneut gesteigert, aber auch

durch Produkte der leichten Inkontinenz sowie Skin & Patient Care.

Im Segment Wundversorgung beruht das Umsatzwachstum insbesondere auf der

Entwicklung in den strategischen Wachstumsbereichen der atraumatischen

Verbandstoffe Zetuvit® Plus Silicone und Resposorb® Silicone.

Im Segment Infektionsmanagement lag der Umsatz ebenfalls über dem

Vorjahreszeitraum.Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion sowie

bei MediSets® und CombiSets® stiegen, war das Handelsgeschäft mit

Schutzprodukten rückläufig.

Der Umsatz im Segment Komplementäre Divisionen war leicht rückläufig.

Ausblick 2025

HARTMANN verfolgt aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten in den Märkten ein

vorsichtiges Kostenmanagement. Gleichzeitig investiert das Unternehmen

konsequent in Innovationsprojekte und Wachstum. Trotz unverändert bestehender

Marktbelastungen sowie handels- und geopolitischer Unsicherheiten erwartet

HARTMANN weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und bestätigt die

Prognose für das bereinigte EBITDA von 250 bis 290 Mio. EUR.

Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter

https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations.

Pressekontakt:

Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

Tel. +49 7321 36 13 93

E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6162303

OTS: PAUL HARTMANN AG

ISIN: DE0007474041

Ausgewählte Hebelprodukte auf PAUL HARTMANN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PAUL HARTMANN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PAUL HARTMANN AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PAUL HARTMANN AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2009Paul Hartmann kein SchnäppchenGeldanlagebrief
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
04.09.2009Paul Hartmann kein SchnäppchenGeldanlagebrief
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PAUL HARTMANN AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen