OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Die Unternehmen der Schwarz ...

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihr Investment in Aleph

Alpha zu erweitern (FOTO)

Neckarsulm (ots) -

- Die Unternehmen der Schwarz Gruppe beabsichtigen, die Anteile von Bosch

Ventures an Aleph Alpha zu übernehmen.

- Die Erhöhung der Beteiligung bekräftigt das Vertrauen in souveräne

KI-Lösungen.

- Die Investition ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der Unabhängigkeit

europäischer KI und Förderung der digitalen Souveränität Europas.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihre Beteiligung am KI-Unternehmen

Aleph Alpha zu erhöhen und ihre Position als langfristiger, verlässlicher

Ankerinvestor weiter auszubauen. Hierfür beabsichtigen sie, die Anteile des

Wagniskapitalgebers Bosch Ventures zu übernehmen. Mit der Erweiterung ihres

Investments unterstreichen die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihr Vertrauen in

Aleph Alpha. Die Erweiterung der Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der

behördlichen Genehmigungen.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sehen in souveräner Künstlicher Intelligenz

(KI) eine Schlüsseltechnologie. KI wird in allen Sparten und Bereichen der

Unternehmen der Schwarz Gruppe angewendet - von der Verwaltung, der

Kundenerfahrung, dem Service, über Handelsprozesse bis hin zur Produktion von

Lebensmitteln oder im Recycling.

"Jede Organisation verfügt über hochspezialisiertes Fachwissen in Form von

Daten, das sie auf keinen Fall aus der Hand geben sollte", erläutert Christian

Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Damit wir trotzdem den

Produktivitäts-Booster 'Künstliche Intelligenz' nutzen können, setzen wir bei

sensiblen Themen auf Aleph Alpha. Als deutsches Unternehmen unterliegt es

deutschem Recht, ohne Kompromisse. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind

Grundprinzipien von Aleph Alpha."

"Wir brauchen starke deutsche KI-Player, sonst riskieren wir unsere

wirtschaftliche Kraft und damit unseren Wohlstand", sagt Rolf Schumann, Co-CEO

von Schwarz Digits. "Deshalb müssen wir vielversprechende Unternehmen mit

Aufträgen und Investitionen unterstützen. Wir wünschen uns, dass noch mehr

Unternehmen diesen notwendigen Schritt für Wirtschaft und Gesellschaft

mitgehen."

Einsatz in den Unternehmen der Schwarz Gruppe

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe setzen die Aleph-Alpha-Technologie

beispielsweise bei der Vertragserstellung, beim Screening von Gesetzestexten und

zum Vergleich von Vertragsunterlagen ein. Außerdem arbeiten sie daran, komplexe

Arbeitsabläufe in sensiblen Umgebungen durch Agenten zu automatisieren und

Fachwissen leicht zugänglich zu machen.

Förderung von datenschutzkonformer europäischer Künstlicher Intelligenz

Durch die Investition in Aleph Alpha wird Künstliche Intelligenz nach

europäischen Datenschutzstandards gefördert und noch breiter in die Anwendung

gebracht. Das Investment trägt auch dazu bei, die europäische KI-Forschung

weiter voranzutreiben und zu beschleunigen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gruppe.schwarz.

Über die Schwarz Gruppe

Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200

Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten

die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro.

Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis

ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung .

Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder

und sicherer machen - sie handeln voraus.

Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein

fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte

und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der

Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine

funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft.

Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte

und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und

garantiert so größtmögliche digitale

Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz

Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über

Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.

