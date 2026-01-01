OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Die Unternehmen der Schwarz ...
Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihr Investment in Aleph
Alpha zu erweitern (FOTO)
Neckarsulm (ots) -
- Die Unternehmen der Schwarz Gruppe beabsichtigen, die Anteile von Bosch
Ventures an Aleph Alpha zu übernehmen.
- Die Erhöhung der Beteiligung bekräftigt das Vertrauen in souveräne
KI-Lösungen.
- Die Investition ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der Unabhängigkeit
europäischer KI und Förderung der digitalen Souveränität Europas.
Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihre Beteiligung am KI-Unternehmen
Aleph Alpha zu erhöhen und ihre Position als langfristiger, verlässlicher
Ankerinvestor weiter auszubauen. Hierfür beabsichtigen sie, die Anteile des
Wagniskapitalgebers Bosch Ventures zu übernehmen. Mit der Erweiterung ihres
Investments unterstreichen die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihr Vertrauen in
Aleph Alpha. Die Erweiterung der Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der
behördlichen Genehmigungen.
Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sehen in souveräner Künstlicher Intelligenz
(KI) eine Schlüsseltechnologie. KI wird in allen Sparten und Bereichen der
Unternehmen der Schwarz Gruppe angewendet - von der Verwaltung, der
Kundenerfahrung, dem Service, über Handelsprozesse bis hin zur Produktion von
Lebensmitteln oder im Recycling.
"Jede Organisation verfügt über hochspezialisiertes Fachwissen in Form von
Daten, das sie auf keinen Fall aus der Hand geben sollte", erläutert Christian
Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Damit wir trotzdem den
Produktivitäts-Booster 'Künstliche Intelligenz' nutzen können, setzen wir bei
sensiblen Themen auf Aleph Alpha. Als deutsches Unternehmen unterliegt es
deutschem Recht, ohne Kompromisse. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind
Grundprinzipien von Aleph Alpha."
"Wir brauchen starke deutsche KI-Player, sonst riskieren wir unsere
wirtschaftliche Kraft und damit unseren Wohlstand", sagt Rolf Schumann, Co-CEO
von Schwarz Digits. "Deshalb müssen wir vielversprechende Unternehmen mit
Aufträgen und Investitionen unterstützen. Wir wünschen uns, dass noch mehr
Unternehmen diesen notwendigen Schritt für Wirtschaft und Gesellschaft
mitgehen."
Einsatz in den Unternehmen der Schwarz Gruppe
Die Unternehmen der Schwarz Gruppe setzen die Aleph-Alpha-Technologie
beispielsweise bei der Vertragserstellung, beim Screening von Gesetzestexten und
zum Vergleich von Vertragsunterlagen ein. Außerdem arbeiten sie daran, komplexe
Arbeitsabläufe in sensiblen Umgebungen durch Agenten zu automatisieren und
Fachwissen leicht zugänglich zu machen.
Förderung von datenschutzkonformer europäischer Künstlicher Intelligenz
Durch die Investition in Aleph Alpha wird Künstliche Intelligenz nach
europäischen Datenschutzstandards gefördert und noch breiter in die Anwendung
gebracht. Das Investment trägt auch dazu bei, die europäische KI-Forschung
weiter voranzutreiben und zu beschleunigen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gruppe.schwarz.
Über die Schwarz Gruppe
Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200
Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten
die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro.
Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis
ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung.
Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder
und sicherer machen - sie handeln voraus.
Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein
fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte
und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der
Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine
funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft.
Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte
und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und
garantiert so größtmögliche digitale
Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz
Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über
Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.
Pressekontakt:
Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG
Telefon 07132 30-788600
mailto:presse@mail.schwarz
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/6206060
OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG