OTS: Techem GmbH / Übernahme von Techem durch Konsortium um Partners Group ...

08.10.25 10:12 Uhr

Übernahme von Techem durch Konsortium um Partners Group abgeschlossen

(FOTO)

Eschborn (ots) -

- Abschluss der Transaktion (Closing) erfolgt nach Erhalt aller behördlichen

Genehmigungen

- Weitere Digitalisierung und Ausbau von Energieeffizienzlösungen im Fokus

- Übernahme von inexogy smart metering unterstreicht Ambition, führende

Plattform für die Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in

Europa weiter auszubauen

Partners Group, eines der größten Unternehmen der globalen Privatmarkt-Branche,

GIC, ein führender globaler Investor, TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil

der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG auf Klimainvestitionen

spezialisiert ist, und Mubadala Investment Company, eine in Abu Dhabi ansässige

Investmentgesellschaft, haben die Übernahme von Techem erfolgreich

abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion (Closing) ist am 07. Oktober 2025

erfolgt. Zuvor waren alle üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt und die

erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt worden.

Matthias Hartmann, Chief Executive Officer von Techem, kommentiert: "Wir freuen

uns über den Abschluss der Transaktion und auf die Zusammenarbeit mit unseren

neuen Eigentümern. Wir werden gemeinsam das nächste Kapitel unserer

Wachstumsgeschichte schreiben und unsere Position als führender digitaler

Anbieter von Energiedienstleistungen für den Gebäudesektor in Europa stärken. Im

Rahmen unserer Strategie planen wir, unsere 'One Digital Platform'

weiterzuentwickeln und komplementäre Lösungen wie Smart Metering für Strom

auszubauen."

Die kürzlich abgeschlossene Übernahme (https://www.techem.com/corp/de/news-und-m

edien/pressemitteilungen/Techem-und-inexogy-buendeln-die-Kraefte-im-Smart-Meteri

ng-) von inexogy, einem der größten wettbewerblichen Messstellenbetreiber in

Deutschland, unterstreicht die Ambition von Techem, seine zentrale Rolle bei der

Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa weiter zu

stärken. Durch die Bündelung der Kompetenzen von Techem und inexogy entsteht die

führende digitale Plattform für die Installation und den Betrieb von Smart

Metern sowie steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Gemeinsam werden die beiden

Unternehmen den Smart-Meter-Rollout in Deutschland entscheidend voranbringen.

Weitere Details zur Transaktion entnehmen Sie der Pressemitteilung (https://www.

techem.com/corp/de/news-und-medien/pressemitteilungen/Neue-Wachstumsphase-von-Te

chem) vom 14.07.2025.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die

Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und

Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das

Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18

Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet

Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und

Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.

Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen

treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter

voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,

ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen

rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das

Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oder

folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).

Pressekontakt:

Katharina Bathe-Metzler

Head of Sustainability, Communications & Public Affairs

Techem Energy Services GmbH

Telefon: +49 (0) 1522 / 413-6702

E-Mail: mailto:katharina.bathe-metzler@techem.de

Janina Schmidt

Head of Corporate Communications

Techem Energy Services GmbH

Telefon: +49 (0) 174 / 744-4137

E-Mail: mailto:janina.schmidt@techem.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/37900/6133366

OTS: Techem GmbH