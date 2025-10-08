OTS: Techem GmbH / Übernahme von Techem durch Konsortium um Partners Group ...
Übernahme von Techem durch Konsortium um Partners Group abgeschlossen
Eschborn (ots) -
- Abschluss der Transaktion (Closing) erfolgt nach Erhalt aller behördlichen
Genehmigungen
- Weitere Digitalisierung und Ausbau von Energieeffizienzlösungen im Fokus
- Übernahme von inexogy smart metering unterstreicht Ambition, führende
Plattform für die Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in
Europa weiter auszubauen
Partners Group, eines der größten Unternehmen der globalen Privatmarkt-Branche,
GIC, ein führender globaler Investor, TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil
der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG auf Klimainvestitionen
spezialisiert ist, und Mubadala Investment Company, eine in Abu Dhabi ansässige
Investmentgesellschaft, haben die Übernahme von Techem erfolgreich
abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion (Closing) ist am 07. Oktober 2025
erfolgt. Zuvor waren alle üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt und die
erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt worden.
Matthias Hartmann, Chief Executive Officer von Techem, kommentiert: "Wir freuen
uns über den Abschluss der Transaktion und auf die Zusammenarbeit mit unseren
neuen Eigentümern. Wir werden gemeinsam das nächste Kapitel unserer
Wachstumsgeschichte schreiben und unsere Position als führender digitaler
Anbieter von Energiedienstleistungen für den Gebäudesektor in Europa stärken. Im
Rahmen unserer Strategie planen wir, unsere 'One Digital Platform'
weiterzuentwickeln und komplementäre Lösungen wie Smart Metering für Strom
auszubauen."
Die kürzlich abgeschlossene Übernahme (https://www.techem.com/corp/de/news-und-m
edien/pressemitteilungen/Techem-und-inexogy-buendeln-die-Kraefte-im-Smart-Meteri
ng-) von inexogy, einem der größten wettbewerblichen Messstellenbetreiber in
Deutschland, unterstreicht die Ambition von Techem, seine zentrale Rolle bei der
Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa weiter zu
stärken. Durch die Bündelung der Kompetenzen von Techem und inexogy entsteht die
führende digitale Plattform für die Installation und den Betrieb von Smart
Metern sowie steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Gemeinsam werden die beiden
Unternehmen den Smart-Meter-Rollout in Deutschland entscheidend voranbringen.
Weitere Details zur Transaktion entnehmen Sie der Pressemitteilung (https://www.
techem.com/corp/de/news-und-medien/pressemitteilungen/Neue-Wachstumsphase-von-Te
chem) vom 14.07.2025.
Über Techem
Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die
Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und
Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das
Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18
Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet
Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und
Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.
Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen
treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter
voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,
ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen
rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das
Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oder
folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).
