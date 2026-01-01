OTS: The Adecco Group Germany / Akkodis übernimmt Synergeticon und stärkt ...
Akkodis übernimmt Synergeticon und stärkt seine globale KI- und
Automatisierungskompetenz in der Luftfahrt (FOTO)
Bremen (ots) - Die Adecco Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Talent-
und Technologielösungen, gab heute bekannt, dass Akkodis das in Deutschland
ansässige Unternehmen Synergeticon übernommen hat. Synergeticon ist auf KI- und
Automatisierungslösungen für industrielle Anwendungen spezialisiert und verfügt
über ausgewiesene Expertise im Bereich Luft- und Raumfahrt. Mit diesem
strategischen Schritt stärkt Akkodis seine Position als führender Partner der
Aerospace-Industrie und erweitert seine Fähigkeit, innovative und skalierbare
Lösungen für Kunden weltweit bereitzustellen.
Synergeticon wurde 2015 in Hamburg gegründet und fokussiert sich auf die
Automatisierung industrieller Prozesse, Effizienz- und Kostenoptimierung sowie
die Integration von Robotik in Produktionsumgebungen. Darüber hinaus verfügt das
Unternehmen über umfassende Expertise in fortgeschrittener Datenanalyse,
prädiktiver Modellierung sowie in der Digitalisierungs- und Technologieberatung
- einschließlich des Einsatzes von Echtzeit-KI-Avataren zur Unterstützung von
Fertigungs- und Instandhaltungsteams. Diese Fähigkeiten haben Synergeticon als
leistungsstarken Anbieter technologiegetriebener Lösungen in verschiedenen
Industriebereichen etabliert.
Durch die Übernahme von Synergeticon bündelt Akkodis tiefgehende Expertise in
der Aerospace-Produktion mit fortschrittlichen KI-gestützten Technologien. Damit
baut das Unternehmen seine Präsenz bei Luft- und Raumfahrtzulieferern in
Deutschland und international weiter aus. Die Integration der
Synergeticon-Lösungen in das KI-Produktportfolio von Akkodis soll operative
Effizienzpotenziale erschließen und die KI-Kompetenz des Unternehmens weiter
vertiefen. Gleichzeitig stärkt die Kombination beider Organisationen die
Nutzerinteraktion und beschleunigt die Entwicklung neuer KI-Anwendungen - mit
dem Ziel, Kunden weltweit zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Die Gründer Daniel
Erdelmeier und David Küstner bleiben auch nach der Akquisition im Unternehmen
tätig.
"Wir freuen uns sehr, das Team von Synergeticon in der Adecco Group und bei
Akkodis willkommen zu heißen", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.
"Die Expertise von Synergeticon in den Bereichen KI und Automatisierung ergänzt
unsere strategische Ausrichtung ideal. Gerade Kunden aus der Luft- und Raumfahrt
sowie aus sicherheitsrelevanten Bereichen suchen zunehmend nach skalierbaren
KI-Lösungen, um Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse zu beschleunigen. Mit
dieser Akquisition stärken wir unsere Beratungs- und Umsetzungskompetenz und
schaffen die Grundlage für weiteres globales Wachstum."
David Küstner, Managing Director von Synergeticon, ergänzt: "Der Zusammenschluss
mit Akkodis markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen. Ich bin
stolz auf unser Team, das über Jahre hinweg mit hoher technologischer Exzellenz
und Innovationskraft überzeugt hat. Als Teil von Akkodis erhalten wir Zugang zu
einer globalen Organisation mit großer Reichweite und damit zu neuen Märkten,
Projekten und Entwicklungsmöglichkeiten."
Über die Adecco Group
Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und
Lösungsunternehmen im Bereich Human Ressources. Sie qualifiziert, entwickelt und
vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als
drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000
Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,
LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group
rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten
Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für
ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work
For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln
und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.
http://www.adeccogroup.com/
Über Akkodis
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine
Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen
voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und
Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender
Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering
kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen
- von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur
Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle
Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens
für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group
mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 50.000 Ingenieur:innen und
Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst
Consulting, Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden
Blick und starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als
langjähriger Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und
nachhaltige Wirkung zu erzielen. http://www.akkodis.com/ | LinkedIn (https://dm.
linkedin.com/company/akkodis?trk=public_post_share-update_actor-text) |
Instagram (https://www.instagram.com/akkodis_global/) | Facebook
(https://www.facebook.com/Akkodis/) | Twitter
(https://twitter.com/akkodis_global)
