OTS: The Adecco Group Germany / Akkodis übernimmt Synergeticon und stärkt ...

Akkodis übernimmt Synergeticon und stärkt seine globale KI- und

Automatisierungskompetenz in der Luftfahrt (FOTO)

Bremen (ots) - Die Adecco Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Talent-

und Technologielösungen, gab heute bekannt, dass Akkodis das in Deutschland

ansässige Unternehmen Synergeticon übernommen hat. Synergeticon ist auf KI- und

Automatisierungslösungen für industrielle Anwendungen spezialisiert und verfügt

über ausgewiesene Expertise im Bereich Luft- und Raumfahrt. Mit diesem

strategischen Schritt stärkt Akkodis seine Position als führender Partner der

Aerospace-Industrie und erweitert seine Fähigkeit, innovative und skalierbare

Lösungen für Kunden weltweit bereitzustellen.

Synergeticon wurde 2015 in Hamburg gegründet und fokussiert sich auf die

Automatisierung industrieller Prozesse, Effizienz- und Kostenoptimierung sowie

die Integration von Robotik in Produktionsumgebungen. Darüber hinaus verfügt das

Unternehmen über umfassende Expertise in fortgeschrittener Datenanalyse,

prädiktiver Modellierung sowie in der Digitalisierungs- und Technologieberatung

- einschließlich des Einsatzes von Echtzeit-KI-Avataren zur Unterstützung von

Fertigungs- und Instandhaltungsteams. Diese Fähigkeiten haben Synergeticon als

leistungsstarken Anbieter technologiegetriebener Lösungen in verschiedenen

Industriebereichen etabliert.

Durch die Übernahme von Synergeticon bündelt Akkodis tiefgehende Expertise in

der Aerospace-Produktion mit fortschrittlichen KI-gestützten Technologien. Damit

baut das Unternehmen seine Präsenz bei Luft- und Raumfahrtzulieferern in

Deutschland und international weiter aus. Die Integration der

Synergeticon-Lösungen in das KI-Produktportfolio von Akkodis soll operative

Effizienzpotenziale erschließen und die KI-Kompetenz des Unternehmens weiter

vertiefen. Gleichzeitig stärkt die Kombination beider Organisationen die

Nutzerinteraktion und beschleunigt die Entwicklung neuer KI-Anwendungen - mit

dem Ziel, Kunden weltweit zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Die Gründer Daniel

Erdelmeier und David Küstner bleiben auch nach der Akquisition im Unternehmen

tätig.

"Wir freuen uns sehr, das Team von Synergeticon in der Adecco Group und bei

Akkodis willkommen zu heißen", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.

"Die Expertise von Synergeticon in den Bereichen KI und Automatisierung ergänzt

unsere strategische Ausrichtung ideal. Gerade Kunden aus der Luft- und Raumfahrt

sowie aus sicherheitsrelevanten Bereichen suchen zunehmend nach skalierbaren

KI-Lösungen, um Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse zu beschleunigen. Mit

dieser Akquisition stärken wir unsere Beratungs- und Umsetzungskompetenz und

schaffen die Grundlage für weiteres globales Wachstum."

David Küstner, Managing Director von Synergeticon, ergänzt: "Der Zusammenschluss

mit Akkodis markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen. Ich bin

stolz auf unser Team, das über Jahre hinweg mit hoher technologischer Exzellenz

und Innovationskraft überzeugt hat. Als Teil von Akkodis erhalten wir Zugang zu

einer globalen Organisation mit großer Reichweite und damit zu neuen Märkten,

Projekten und Entwicklungsmöglichkeiten."

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und

Lösungsunternehmen im Bereich Human Ressources. Sie qualifiziert, entwickelt und

vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als

drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000

Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,

LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group

rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten

Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für

ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work

For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln

und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.

http://www.adeccogroup.com/

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine

Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen

voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und

Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender

Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering

kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen

- von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur

Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle

Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens

für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group

mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 50.000 Ingenieur:innen und

Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst

Consulting, Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden

Blick und starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als

langjähriger Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und

nachhaltige Wirkung zu erzielen. http://www.akkodis.com/ | LinkedIn (https://dm.

linkedin.com/company/akkodis?trk=public_post_share-update_actor-text) |

Instagram (https://www.instagram.com/akkodis_global/) | Facebook

(https://www.facebook.com/Akkodis/) | Twitter

(https://twitter.com/akkodis_global)

