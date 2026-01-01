OTS: VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins ...
VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins neue Jahr
Regensburg (ots) - VORN Bioenergy gibt die Ernennung von Jörg Lennertz zum Chief
Executive Officer sowie von Manuel Fernández Durán zum Chief Financial Officer
bekannt. Jörg und Manuel bilden gemeinsam mit Michael Wallis Olausson als Chief
Operating Officer das neue Managementteam.
Jörg Lennertz ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bioenergiesektor. Er
wechselt von Uniper zu VORN Bioenergy, wo er maßgeblich am Aufbau des
europäischen Erneuerbare-Energien-Geschäfts des Unternehmens im
Multi-Gigawatt-Bereich beteiligt war. Jörg bringt wertvolle Erfahrung ein - von
der Projektentwicklung über die Realisierung bis hin zur Skalierung - für die
Umsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in
Deutschland, Italien, auf der Iberischen Halbinsel und in Polen. Jörg Lennertz
folgt auf Thorsten Holl, der das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren
restrukturiert, neu positioniert und die Grundlagen für weiteres Wachstum
geschaffen hat.
Jörg Lennertz sagt: "VORN Bioenergy verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in
der Realisierung und kommerziellen Optimierung von Biomethananlagen. Ich freue
mich sehr, in einer neuen Phase der Umsetzung zu dem Unternehmen zu stoßen - mit
umfangreichen Chancen für unsere Partner in der Industrie, Landwirtschaft und
Kunden in ganz Europa. Ich freue mich darauf, mit diesem Momentum die
Dekarbonisierung Europas voranzutreiben."
Manuel Fernández Durán bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung als CFO mit, zuletzt
bei BlueFloat Energy. Er verfügt über tiefgehende Kenntnisse in der
Projektfinanzierung sowie über beeindruckende Erfolge, Finanzteams für
nachhaltiges, langfristiges Wachstum aufzubauen und zu skalieren.
Das Managementteam von VORN Bioenergy wird durch Michael Wallis Olausson
vervollständigt, der als Chief Operating Officer (COO) seit Februar 2025 mit
mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Biogasbranche, insbesondere den Projektbau
und -betrieb vorantreibt.
Chris Archer, Head of Macquarie Asset Management, Green Investments EMEA, dem
Gesellschafter von VORN Bioenergy, sagt: "Wir danken Thorsten Holl und Dirk
Simons aufrichtig für ihre Führung und ihr Engagement in den vergangenen Jahren.
Mit Blick auf die Zukunft ist VORN mit den sich ergänzenden Stärken von Jörg,
Manuel und Michael hervorragend aufgestellt, um seine Wachstumsambitionen
erfolgreich umzusetzen."
Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber
von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt
auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40
Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland,
operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN
Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030
zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.
