OTS: WARRANTI Holding SE / Dividendenausschüttung bestätigt strategische ...

Berlin (ots) - Auf der Aktionärs-Hauptversammlung der WARRANTI Holding SE am 21.
Januar 2026 wurde erstmals eine Dividendenausschüttung beschlossen. Der
Geschäftsführende Direktor der Gesellschaft, Christian Daudert, wertet diesen
Schritt als klare Bestätigung der vor zwei Jahren eingeleiteten strategischen
Neuausrichtung.
Auf der Versammlung bekräftigte Daudert nochmals die Abkehr vom Metaverse-Thema:
"Das Metaverse hat es erneut nicht geschafft, sich als Massenmedium zu
etablieren. Wenn sich selbst der META-Konzern davon abwendet, ist das Thema
faktisch beendet."
Die WARRANTI Holding SE hatte diese Entwicklung bereits frühzeitig antizipiert
und sich entsprechend neu aufgestellt. Heute entwickelt das Unternehmen
Plattformlösungen für Dritte. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht nicht nur eine
vollständige Kostendeckung, sondern generiert zusätzlich Umsatzbeteiligungen
sowie Beteiligungen an den beauftragenden Unternehmen.
Der wirtschaftliche Erfolg dieser Strategie spiegelt sich nun in der erstmals
möglichen und beschlossenen Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024
wider. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 stellte Christian Daudert zudem eine
Verdoppelung von Umsatz und Gewinn in Aussicht.
