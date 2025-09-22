DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.171 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,65 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Palästinenser flüchten weiterhin aus der Stadt Gaza

19.09.25 16:09 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Wegen der höchst umstrittenen israelischen Bodenoffensive in der Stadt Gaza fliehen weiter viele Menschen von dort. Inzwischen hätten rund 480.000 Palästinenser die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstengebiet verlassen, teilte die israelische Armee auf Anfrage mit. Am Donnerstagabend hatte ein Sprecher noch gesagt, 450.000 seien aus der Stadt geflohen. Vor dem Beginn des verstärkten militärischen Vorgehens Israels in der Stadt lebten dort rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene.

Anwohner bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass viele Menschen aus der Stadt in Richtung Süden flüchteten, andere innerhalb des Ortes.

Eine Fluchtroute aus der Stadt in den Süden des Gazastreifens wurde von der israelischen Armee wie angekündigt geschlossen. Den Weg hatte das Militär vor einigen Tagen zeitweise freigegeben. Nun gibt es nur noch eine Straße, die die Menschen in Richtung Süden nutzen können.

Die israelische Armee bekämpft im Gazastreifen die Hamas. Bei den jüngsten Angriffen soll nach Militärangaben unter anderem ein hochrangiges Mitglied eines Hamas-Bataillons getötet worden sein. In der Stadt Gaza weiteten Soldaten ihre Einsätze demnach aus. Bei Angriffen seien "Beobachtungsposten, die Terrororganisationen gehören" zerstört worden, teilte die Armee mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Angriffen seien seit dem Morgen mindestens 19 Menschen getötet worden.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen./cir/DP/men