Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Nachmittag fester

02.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 26,19 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 26,19 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 26,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,79 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.178.808 Palantir-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 4,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 13,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 91,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 06.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 634,34 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 525,19 Mio. USD in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,329 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie hoffnungslos überbewertet? Analyst senkt den Daumen - Palantir-Aktie nach Kurseinbruch wieder etwas fester "Dramatisch verbessert": Darum raten Analysten zum Kauf der Palantir-Aktie Cathie Wood: NVIDIA-Bewertung nur bei stärkerer Verbreitung von KI gerechtfertigt

